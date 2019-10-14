В ООН оценили последствия эскалации ситуации в Сирии

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что около 200 тыс. человек покинули свои дома в результате военной эскалации на северо-востоке Сирии и почти 1,5 млн местных жителей нуждаются в медицинской помощи.
В ООН оценили последствия эскалации ситуации в Сирии
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, «ВОЗ крайне обеспокоена гуманитарной ситуацией в области здравоохранения на северо-востоке Сирии, где до 200 тыс. человек стали перемещёнными лицами в результате усилившихся с 9 октября военных операций и почти 1,5 млн нуждаются в помощи по охране здоровья». 

Отмечается, что «нынешнее развитие ситуации в сфере безопасности оказало серьёзное воздействие на и без того ослабленные службы здравоохранения на северо-востоке Сирии». 

9 октября Турция объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

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