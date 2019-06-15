В ОАЭ не уверены в причастности конкретной страны к ЧП с танкерами

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В Министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что доказательств, говорящих о причастности конкретной страны к нападению на танкеры около эмирата Фуджейра, недостаточно.
В ОАЭ не уверены в причастности конкретной страны к ЧП с танкерами
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на главу МИД ОАЭ шейха Абдаллу бен Заида Аль Нахайяна.

По его словам, в настоящему времени страна не определилась, существуют ли доказательства причастности «конкретной страны».

В мае в ОАЭ сообщили, что четыре иностранных грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны. Впоследствии в Саудовской Аравии заявили, что на главный нефтепровод королевства была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.

Эр-Рияд и Вашингтон не исключили причастности Тегерана к описываемым событиям.

В свою очередь, в Иране неоднократно подчёркивали, что не имеют отношения к произошедшему.

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