В ОАЭ не уверены в причастности конкретной страны к ЧП с танкерами

В Министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что доказательств, говорящих о причастности конкретной страны к нападению на танкеры около эмирата Фуджейра, недостаточно.

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на главу МИД ОАЭ шейха Абдаллу бен Заида Аль Нахайяна.

По его словам, в настоящему времени страна не определилась, существуют ли доказательства причастности «конкретной страны».

В мае в ОАЭ сообщили, что четыре иностранных грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны. Впоследствии в Саудовской Аравии заявили, что на главный нефтепровод королевства была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.

Эр-Рияд и Вашингтон не исключили причастности Тегерана к описываемым событиям.

В свою очередь, в Иране неоднократно подчёркивали, что не имеют отношения к произошедшему.