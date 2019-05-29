Аргентина предложила провести в России обсуждение по строительству АЭС

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Аргентина предложила в ближайшее время провести в России заседания рабочих групп по строительству АЭС на территории этой латиноамериканской страны.
Аргентина предложила провести в России обсуждение по строительству АЭС
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«Аргентинская сторона выступила с предложением о проведении заседаний рабочих групп по АЭС большой и малой мощности в самое ближайшее время в Российской Федерации», — приводит РИА Новости выдержку из протокола межправкомиссии двух стран.

Отмечается, что страны рассматривают возможность строительства АЭС большой и малой мощности на территории Аргентины, а также плавучей АЭС.

Кроме того, Аргентина заинтересована в создании логистического хаба в Санкт-Петербурге для поставок в Россию и другие страны.

Ранее замглавы аргентинского МИД Даниэль Раймонди заявил, что западные санкции против Москвы не мешают Аргентине вести бизнес с Россией

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