Аргентина предложила провести в России обсуждение по строительству АЭС

Аргентина предложила в ближайшее время провести в России заседания рабочих групп по строительству АЭС на территории этой латиноамериканской страны.

«Аргентинская сторона выступила с предложением о проведении заседаний рабочих групп по АЭС большой и малой мощности в самое ближайшее время в Российской Федерации», — приводит РИА Новости выдержку из протокола межправкомиссии двух стран.

Отмечается, что страны рассматривают возможность строительства АЭС большой и малой мощности на территории Аргентины, а также плавучей АЭС.

Кроме того, Аргентина заинтересована в создании логистического хаба в Санкт-Петербурге для поставок в Россию и другие страны.

Ранее замглавы аргентинского МИД Даниэль Раймонди заявил, что западные санкции против Москвы не мешают Аргентине вести бизнес с Россией.