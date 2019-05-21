Словакия, Чехия, Венгрия и Польша построят высокоскоростную ж/д линию

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Страны Вышеградской группы, в которую входят Словакия, Чехия, Венгрия и Польша, подписали в Братиславе декларацию о строительстве высокоскоростной железнодорожной линии между государствами.
Словакия, Чехия, Венгрия и Польша построят высокоскоростную ж/д линию
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«Подписанный документ означает начало проведения совместных работ стран Вышеградской группы по созданию пока не имеющейся на их территориях высокоскоростной железнодорожной трассы, которая в перспективе соединит наши столицы», — приводит ТАСС слова главы Министерства транспорта и строительства Словакии Арпада Ерсека.

Он отметил, что поезда по этой линии будут передвигаться со скоростью до 300 км/ч.

По его словам, почти 600 км между Братиславой и Варшавой можно будет преодолеть за два часа.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

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