В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург
  • РИА Новости

«Президент, действительно, одобрил проектирование такой линии. Проектирование, соответственно, начнётся», — уточнил он.

По словам Пескова, с такой инициативой выступили временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Ранее издание «Коммерсантъ» передавало, что Путин поддержал начало проектирования ВСМ Москва — Петербург.  

По мнению Беглова и Белозёрова, развитие магистрали, в частности, позволит увеличить пассажиропоток между городами и сократить время в пути до двух часов.

12 апреля Путин заявил, что Национальный космический центр в России будет стоить около 25 млрд рублей.

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