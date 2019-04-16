В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург
- РИА Новости
«Президент, действительно, одобрил проектирование такой линии. Проектирование, соответственно, начнётся», — уточнил он.
По словам Пескова, с такой инициативой выступили временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Ранее издание «Коммерсантъ» передавало, что Путин поддержал начало проектирования ВСМ Москва — Петербург.
По мнению Беглова и Белозёрова, развитие магистрали, в частности, позволит увеличить пассажиропоток между городами и сократить время в пути до двух часов.
12 апреля Путин заявил, что Национальный космический центр в России будет стоить около 25 млрд рублей.