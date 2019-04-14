Россия доставила в провинцию Дераа свыше четырёх тонн гумпомощи
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы доставили наборы продовольствия общим весом более четырёх тонн в населённые пункты провинции Дераа. Оказана гуманитарная помощь более тысячи семей», — заявил представитель центра Александр Макаренко.
Отмечается, что, в основном, помощь была направлена представителям христианских общин, которые потеряли на войне родственников и близких.
В марте США заявили о планах выделить $397 млн на гуманитарную помощь Сирии.