Россия доставила в провинцию Дераа свыше четырёх тонн гумпомощи

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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более четырёх тонн гуманитарной помощи жителям населённых пунктов Мутбин и Басыр провинции Дераа.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы доставили наборы продовольствия общим весом более четырёх тонн в населённые пункты провинции Дераа. Оказана гуманитарная помощь более тысячи семей», — заявил представитель центра Александр Макаренко.

Отмечается, что, в основном, помощь была направлена представителям христианских общин, которые потеряли на войне родственников и близких.

В марте США заявили о планах выделить $397 млн на гуманитарную помощь Сирии.

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