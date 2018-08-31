Убит глава ДНР Александр Захарченко

Угрожавшего убить Терезу Мэй террориста приговорили к пожизненному заключению

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Террориста Нааимура Закарию Рахмана, который угрожал убить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания — 30 лет.
Угрожавшего убить Терезу Мэй террориста приговорили к пожизненному заключению
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

«Рахман очень опасный человек, и очень тяжело предугадать, когда, если это вообще возможно, он будет дерадикализован и не будет больше представлять опасность для общества», — заявил судья Чарльз Хаддон-Кейв.

Рахман был признан виновным в подготовке терактов в Лондоне, основной целью которых являлось убийство Мэй. Он был арестован в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Британская полиция предъявила обвинения 43-летнему жителю Лондона в подготовке террористического акта.

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