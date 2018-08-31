Угрожавшего убить Терезу Мэй террориста приговорили к пожизненному заключению
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
«Рахман очень опасный человек, и очень тяжело предугадать, когда, если это вообще возможно, он будет дерадикализован и не будет больше представлять опасность для общества», — заявил судья Чарльз Хаддон-Кейв.
Рахман был признан виновным в подготовке терактов в Лондоне, основной целью которых являлось убийство Мэй. Он был арестован в ноябре 2017 года.
Ранее сообщалось, что Британская полиция предъявила обвинения 43-летнему жителю Лондона в подготовке террористического акта.