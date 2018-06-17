Столтенбег приветствовал продление перемирия в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение президента Афганистана Ашрафа Гани продлить перемирие с радикальным движением «Талибан»*.

«Это уникальная возможность для талибов показать, что они хотят мирного будущего», — написал он в Twitter.

I welcome President @ashrafghani's announcement of an extension of the #ceasefire in #Afghanistan. This is a unique opportunity for the Taliban to show they want the peaceful future that the Afghan people demand and deserve. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 16 июня 2018 г.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон поддержал решение о продлении перемирия между властями Афганистана и террористической группировкой «Талибан».

16 июня президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что объявленное ранее прекращение огня между правительственными войсками и членами террористической группировки «Талибан» в честь праздничных дней, знаменующих окончание Рамадана, будет продлено.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.