Джонсон поддержал продление перемирия в Афганистане

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поддержал решение о продлении перемирия между властями Афганистана и террористической группировкой «Талибан»*. Об этом сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

«Это свидетельствует о том, что афганское правительство прислушивается к своему народу, который большей частью поддерживает мир. Я надеюсь, что «Талибан» будет уважать волю афганского народа и ответит тем же», — заявил он.

По словам Джонсона, Великобритания «решительно поддерживает» предпринимаемые меры для обеспечения мира в стране.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что объявленное ранее прекращение огня между правительственными войсками и членами террористической группировки «Талибан» в честь праздничных дней, знаменующих окончание Рамадана, будет продлено.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.