Джонсон поддержал продление перемирия в Афганистане
- Reuters
«Это свидетельствует о том, что афганское правительство прислушивается к своему народу, который большей частью поддерживает мир. Я надеюсь, что «Талибан» будет уважать волю афганского народа и ответит тем же», — заявил он.
По словам Джонсона, Великобритания «решительно поддерживает» предпринимаемые меры для обеспечения мира в стране.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что объявленное ранее прекращение огня между правительственными войсками и членами террористической группировки «Талибан» в честь праздничных дней, знаменующих окончание Рамадана, будет продлено.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.