Лавров заявил, что Россия поддерживает прямой диалог властей Афганистана и талибов

Россия поддерживает прямой диалог властей Афганистана и радикального движения «Талибан»* при условии приверженности мирному урегулированию. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств — членов ОДКБ в Казахстане.

«Мы все поддержали призыв, который на ташкентской конференции в марте этого года был выдвинут президентом Афганистана господином (Ашрафом) Гани к прямому диалогу с талибами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что талибы объявили перемирие с властями Афганистана на три дня в честь мусульманского праздника окончания поста Ураза-байрам.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани решил объявить прекращение огня между правительственными войсками и членами группировки «Талибан» в честь праздничных дней.

По его словам, прекращение огня будет длиться с 27-го дня Рамадана (примерно 11 июня по западному календарю) по 19 июня и охватит праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.