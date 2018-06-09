СМИ: Талибы объявили о перемирии с властями Афганистана на три дня

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Радикальное движение «Талибан»* объявило перемирие на три дня в связи с празднованием Ураза-байрама.

Об этом информирует агентство Pajhwok.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани решил объявить прекращение огня между правительственными войсками и членами группировки «Талибан» в честь праздничных дней.

По словам Гани, прекращение огня будет длиться с 27-го числа Рамадана (примерно 11 июня по западному календарю) по 19 июня и охватит праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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