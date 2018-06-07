Президент Афганистана объявил о перемирии с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани принял решение объявить прекращение огня между правительственными войсками и членами террористической группировки «Талибан»* в честь праздничных дней, знаменующих окончание Рамадана.

Об этом сообщает NBC.

Как написал в Twitter Гани, прекращение огня будет длиться с 27-го числа Рамадана (примерно 11 июня по западному календарю) по 19 июня и охватит праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

По данным телекомпании, в то же время афганские силы будут находиться в режиме готовности, чтобы иметь возможность нанести ответный удар при необходимости.

Уточняется, что решение президента Афганистана не охватывает другие террористические организации.

В группировке «Талибан» пока никак не прокомментировали решение Гани.

Ранее талибы захватили уезд Дашти-Кала провинции Тахар, который находится на границе с Таджикистаном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.