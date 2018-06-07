Президент Афганистана объявил о перемирии с талибами

Короткая ссылка
Президент Афганистана Ашраф Гани принял решение объявить прекращение огня между правительственными войсками и членами террористической группировки «Талибан»* в честь праздничных дней, знаменующих окончание Рамадана.
Президент Афганистана объявил о перемирии с талибами
  • © Reuters

Об этом сообщает NBC

Как написал в Twitter Гани, прекращение огня будет длиться с 27-го числа Рамадана (примерно 11 июня по западному календарю) по 19 июня и охватит праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

По данным телекомпании, в то же время афганские силы будут находиться в режиме готовности, чтобы иметь возможность нанести ответный удар при необходимости. 

Уточняется, что решение президента Афганистана не охватывает другие террористические организации.

В группировке «Талибан» пока никак не прокомментировали решение Гани.

Ранее талибы захватили уезд Дашти-Кала провинции Тахар, который находится на границе с Таджикистаном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить