Президент Афганистана объявил о перемирии с талибами
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Об этом сообщает NBC.
Как написал в Twitter Гани, прекращение огня будет длиться с 27-го числа Рамадана (примерно 11 июня по западному календарю) по 19 июня и охватит праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
По данным телекомпании, в то же время афганские силы будут находиться в режиме готовности, чтобы иметь возможность нанести ответный удар при необходимости.
Уточняется, что решение президента Афганистана не охватывает другие террористические организации.
В группировке «Талибан» пока никак не прокомментировали решение Гани.
Ранее талибы захватили уезд Дашти-Кала провинции Тахар, который находится на границе с Таджикистаном.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.