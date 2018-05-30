«Талибан» захватил афганский уезд на границе с Таджикистаном
- Reuters
Об этом сообщает Ariana News со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что при атаке талибов погибли пять военных, четверо получили ранения.
Также 10 представителей местного ополчения были взяты в плен.
Кроме того, нападавшими были сожжены в уезде здания, принадлежавшие властям.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в афганской провинции Логар в восточной части страны погибли три человека, ещё восемь получили ранения. Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.