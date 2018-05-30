В результате взрыва в Афганистане погибли три человека

Короткая ссылка
В результате взрыва в афганской провинции Логар в восточной части страны погибли три человека, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщает TOLO News.

Отмечается, что в результате произошедшего погибли полицейские.

По данным телеканала, взрывное устройство у здания полицейского участка привёл в действие террорист-смертник.

«Начальник полицейского участка и двое других полицейских были убиты в результате нападения, восемь мирных жителей получили ранения. Здание полицейского участка также повреждено», — цитирует телеканал представителя местных правоохранительных органов.

Двое других нападавших, как сообщается, были ликвидированы сотрудниками силовых структур страны.

Ответственность за произошедшее, по данным СМИ, взяла на себя группировка «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить