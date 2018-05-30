В результате взрыва в Афганистане погибли три человека
Отмечается, что в результате произошедшего погибли полицейские.
По данным телеканала, взрывное устройство у здания полицейского участка привёл в действие террорист-смертник.
«Начальник полицейского участка и двое других полицейских были убиты в результате нападения, восемь мирных жителей получили ранения. Здание полицейского участка также повреждено», — цитирует телеканал представителя местных правоохранительных органов.
Двое других нападавших, как сообщается, были ликвидированы сотрудниками силовых структур страны.
Ответственность за произошедшее, по данным СМИ, взяла на себя группировка «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003