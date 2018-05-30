В результате взрыва в Афганистане погибли три человека

В результате взрыва в афганской провинции Логар в восточной части страны погибли три человека, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщает TOLO News.

Отмечается, что в результате произошедшего погибли полицейские.

По данным телеканала, взрывное устройство у здания полицейского участка привёл в действие террорист-смертник.

«Начальник полицейского участка и двое других полицейских были убиты в результате нападения, восемь мирных жителей получили ранения. Здание полицейского участка также повреждено», — цитирует телеканал представителя местных правоохранительных органов.

Двое других нападавших, как сообщается, были ликвидированы сотрудниками силовых структур страны.

Ответственность за произошедшее, по данным СМИ, взяла на себя группировка «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003