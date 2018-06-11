СМИ: По меньшей мере 15 военных погибли при нападении талибов в Афганистане

По меньшей мере 15 военнослужащих Вооружённых сил Афганистана погибли в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан»* в провинции Кундуз.

Об этом сообщает агентство Pajhwok. Flash: 15 #Afghan security personals were killed in a Taliban attack in #Kunduz province. #Afghanistan — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 11 июня 2018 г. Ранее СМИ сообщали, что талибы объявили перемирие с властями Афганистана на три дня в честь мусульманского праздника окончания поста Ураза-байрам. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.