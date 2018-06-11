СМИ: По меньшей мере 15 военных погибли при нападении талибов в Афганистане
Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Flash: 15 #Afghan security personals were killed in a Taliban attack in #Kunduz province. #Afghanistan— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 11 июня 2018 г.
Ранее СМИ сообщали, что талибы объявили перемирие с властями Афганистана на три дня в честь мусульманского праздника окончания поста Ураза-байрам.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.