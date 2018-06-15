СМИ сообщили о ликвидации в Афганистане лидера пакистанских талибов

Лидер пакистанского крыла движения «Талибан»* Маулана Фазлулла ликвидирован в Афганистане.

Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Фазлулла был ликвидирован ударом беспилотника на территории провинции Кунар на востоке Афганистана, рядом с Пакистаном.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает прямой диалог властей Афганистана и радикального движения «Талибан» при условии приверженности мирному урегулированию.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.