СМИ: Перемирие между правительством Афганистана и талибами будет продлено

Перемирие между афганским правительством и группировкой «Талибан»* будет продлено. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на президента страны Ашрафа Гани.

«Президент Ашраф Гани в обращении к нации заявил, что перемирие между правительством и «Талибаном» будет продлено», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Кабуле также приняли решение освободить из заключения 46 талибов.

Телеканал не уточняет сроки продления перемирия.

Ранее стало известно, что Гани принял решение объявить прекращение огня между правительственными войсками и членами террористической группировки «Талибан» в честь праздничных дней, знаменующих окончание Рамадана.

Также сообщалось о взрыве в провинции Нангархар, который произошёл во время перемирия.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.