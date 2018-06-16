СМИ: Перемирие между правительством Афганистана и талибами будет продлено

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Перемирие между афганским правительством и группировкой «Талибан»* будет продлено. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на президента страны Ашрафа Гани.
СМИ: Перемирие между правительством Афганистана и талибами будет продлено
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«Президент Ашраф Гани в обращении к нации заявил, что перемирие между правительством и «Талибаном» будет продлено», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Кабуле также приняли решение освободить из заключения 46 талибов.

Телеканал не уточняет сроки продления перемирия.

Ранее стало известно, что Гани принял решение объявить прекращение огня между правительственными войсками и членами террористической группировки «Талибан» в честь праздничных дней, знаменующих окончание Рамадана.

Также сообщалось о взрыве в провинции Нангархар, который произошёл во время перемирия.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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