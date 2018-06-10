Генконсул России заявил о стремлении Москвы сохранить «мосты» для диалога с Вашингтоном
- РИА Новости
По его словам, «связи между Россией и США, вопреки усилиям и надеждам русского мира, в этой стране проходят сейчас очередное испытание на прочность».
При этом он добавил, что Россия продолжает выступать за «стабильные и предсказуемые отношения с США, основанные на уважении и невмешательстве во внутренние дела, с признанием имеющихся разногласий, которые есть и будут».
«С нашей стороны предпринимается максимум возможного, чтобы сохранить мосты и площадки для диалога, чтобы не ухудшить ту ситуацию, которая уже имеет место быть», — цитирует РИА Новости генконсула.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью Сергею Брилёву в рамках программы «Вести в субботу» выразил надежду, что лидер США Дональд Трамп выполнит своё предвыборное обещание и улучшит российско-американские отношения.