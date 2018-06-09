Путин надеется, что Трамп выполнит обещание улучшить отношения с Россией

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Президент России Владимир Путин в ходе интервью Сергею Брилёву в рамках программы «Вести в субботу» выразил надежду, что лидер США Дональд Трамп выполнит своё предвыборное обещание и улучшит российско-американские отношения.
Путин надеется, что Трамп выполнит обещание улучшить отношения с Россией
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«Одно из обещаний — улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке», — сказал российский лидер.

По его словам, Россия готова «к развитию и углублению, к нормализации отношений с Соединёнными Штатами».

«Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на конструктивный диалог с Трампом.

8 июня Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7, нравится это кому-то или нет. Он подчеркнул, что представители Москвы должны участвовать в этой встрече.

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований политолог Алексей Зудин прокомментировал заявление Трампа.

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