В МИД России рассказали о процессе подготовки встречи Трампа и Путина

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российское внешнеполитическое ведомство ведёт содержательную подготовку встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. При этом он уточнил, что пока неизвестно, где и когда пройдёт эта встреча.
В МИД России рассказали о процессе подготовки встречи Трампа и Путина
  • © Reuters

«Сейчас дело за определением конкретного варианта для такого контакта. Пока по состоянию на сегодня ясности, где и когда он может состояться, по-прежнему нет», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, Россия исходит из того, что потребность во встрече Путина и Трампа весьма высока.

«Исходим из того, что потребность в таком контакте с точки зрения запуска процесса нормализации и улучшения отношений между нашими странами весьма высока», — сказал он.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. По его словам, вопрос, где и когда провести саммит, висит в воздухе.

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточённой внутриполитической борьбы в США.

Как сообщалось, власти Австрии заявили о готовности принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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