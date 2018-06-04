Путин объяснил, почему встреча с Трампом до сих пор не состоялась

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Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточённой внутриполитической борьбы в США.

«Это нужно спросить у наших коллег из Соединённых Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточённой внутриполитической борьбы в США», — заявил Путин австрийскому телеканалу ORF.

Как сообщает РИА Новости, выдержку из интервью приводит австрийское радио.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве отмечают дефицит конкретики и инициативы со стороны американских партнёров в вопросе организации встречи Путина и Трампа.

Посол США в Москве Джон Хантсман в свою очередь заявил, что Трамп по-прежнему настроен на проведение встречи с Путиным.

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