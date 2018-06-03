Хантсман рассказал о возможной встрече Трампа и Путина

Американский лидер Дональд Трамп по-прежнему настроен на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в эфире Fox News заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

«Что касается возможной встречи, то, когда настанет пора, о ней будет объявлено. Белый дом сделает заявление в своё время. Президент США заявлял, что он хотел бы провести встречу с президентом Путиным, когда для этого настанет время», — заявил дипломат.

.@JonHuntsman: "@POTUS has stated before that he would like to get together with President Putin at some point and solve some of the issues between us - and that's a good thing." pic.twitter.com/5nIxDNJc4k — Fox News (@FoxNews) 3 июня 2018 г.

Ранее СМИ писали, что Белый дом проводит переговоры о возможной встрече двух лидеров.

Как стало известно в апреле, Трамп во время разговора по телефону с Путиным 20 марта предложил провести встречу в Вашингтоне.

Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров прокомментировал Nation News отношения США и России.