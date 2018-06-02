СМИ: В Белом доме обсуждают возможность организации встречи Трампа и Путина
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Организация официальной встречи Путина и Трампа — текущий проект посла Хантсмана, проект продолжается несколько месяцев», — пояснил один из источников газеты.
По данным издания, планы организации встречи находятся пока на самой ранней стадии.
Ранее стало известно, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным 20 марта предложил провести встречу в Вашингтоне.
24 мая посол США в Москве Джон Хантсман в интервью «Газете.Ru» сообщил, что решение о встрече президентов России и США пока не принято.