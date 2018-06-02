СМИ: В Белом доме обсуждают возможность организации встречи Трампа и Путина

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Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Организация официальной встречи Путина и Трампа — текущий проект посла Хантсмана, проект продолжается несколько месяцев», — пояснил один из источников газеты.

По данным издания, планы организации встречи находятся пока на самой ранней стадии.

Ранее стало известно, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным 20 марта предложил провести встречу в Вашингтоне.

24 мая посол США в Москве Джон Хантсман в интервью «Газете.Ru» сообщил, что решение о встрече президентов России и США пока не принято. 

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