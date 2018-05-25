Путин рассказал о характере диалога с Трампом

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в его отношениях с американским лидером Дональдом Трампом не произошло каких-либо существенных изменений.

«Что касается наших отношений с президентом США, то они не улучшились и не ухудшились. У нас практически нет прямого диалога», — цитирует его ТАСС.

Путин объяснил данную ситуацию конфликтом среди представителей американской элиты, а также выразил надежду на то, что в будущем необходимость в развитии российско-американского диалога приведёт стороны за стол переговоров.

Ранее стало известно, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным 20 марта предложил провести встречу в Вашингтоне.

24 мая посол США в Москве Джон Хантсман в интервью «Газете.Ru» сообщил, что решение о встрече президентов России и США пока не принято.