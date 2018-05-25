Путин заявил, что разделяет опасения Трампа о возможной гонке вооружений

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Российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, выразившим опасения в связи с возможной гонкой вооружений.
Путин заявил, что разделяет опасения Трампа о возможной гонке вооружений

«Мы, конечно, не можем быть удовлетворены уровнем, характером российско-американских отношений. Мы готовы к этому диалогу. Господин Трамп предложил провести отдельную встречу, но вот пока не складывается у нас. Много возникает проблем, но мы готовы к тому, чтобы вести этот предметный диалог. Я думаю, что он давно назрел. Дональд выразил озабоченность по поводу возможной новой гонки вооружений, я с ним полностью согласен», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что при этом ситуация вокруг КНДР и Ирана не сближает страны, хотя это «тоже повод для того, чтобы обсуждать эти вопросы».  

В апреле Трамп предложил остановить гонку вооружений.

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