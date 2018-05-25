Макрон дал характеристику отношениям с Трампом

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Президент Франции Эммануэль Макрон дал характеристику своим отношениям с американским лидером Дональдом Трампом.
Макрон дал характеристику отношениям с Трампом
  • Reuters

«Я думаю, что Франция — одна из стран, с которой он (Трамп. — RT) говорит больше всего... Думаю, что это тёплые отношения, но также полезные. Я думаю, что мы понимаем друг друга», — цитирует его РИА Новости.

Макрон добавил, что хотел бы установить доверительный диалог с Трампом в первую очередь для того, «чтобы постараться получить полезный результат» по итогам совместной работы.

Ранее французский лидер высказал свою точку зрения на то, с чем может быть связано решение Трампа о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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