Макрон назвал ошибочным решение Трампа перенести посольство США в Иерусалим

Французский лидер Эммануэль Макрон на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что решение США перенести своё посольство в Иерусалим было ошибочным.

«Иерусалим. Я сказал открыто, что это ошибочное решение. Я не думаю, что сегодня мы должны дестабилизировать ситуацию в этом регионе, который основан на очень ясных принципах и определённых балансах», — заявил он.

Президент подчеркнул, что поддерживает решение о «создании двух государств».

«Франция всегда была привержена этому решению. И никогда не нужно забывать о народах, которые там проживают. Мы должны вести переговоры. Необходимо, чтобы были два государства, которые бы имели свои столицы и границы которых были бы признаны, и чтобы они жили в условиях мира. Поэтому мне кажется, что решение о переносе посольства было не очень правильным, не очень желаемым. Мы сожалеем об этом», — заключил он.

В декабре американский лидер Дональд Трамп объявил о признании Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Он также поручил перенести туда американское посольство.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия посольства США в Израиле.