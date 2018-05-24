Хантсман прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

Решение о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не принято. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью «Газете.Ru».

«Решение о возможной встрече на самом высшем уровне пока не принято», — отметил Хантсман.

При этом он добавил, что такая встреча необходима для улучшения доверия между двумя странами.

«Таким образом, они могли бы сделать мир гораздо стабильней, безопасней и обеспечить устойчивое будущее», — пояснил Хантсман.

Ранее стало известно, что Трамп во время разговора по телефону с Путиным 20 марта предложил провести встречу в Вашингтоне.