Хантсман прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

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Решение о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не принято. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью «Газете.Ru».
Хантсман прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа
  • РИА Новости

«Решение о возможной встрече на самом высшем уровне пока не принято», — отметил Хантсман.

При этом он добавил, что такая встреча необходима для улучшения доверия между двумя странами.

«Таким образом, они могли бы сделать мир гораздо стабильней, безопасней и обеспечить устойчивое будущее», — пояснил Хантсман.

Ранее стало известно, что Трамп во время разговора по телефону с Путиным 20 марта предложил провести встречу в Вашингтоне.

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