В Кремле заявили, что подготовка встречи Путина и Трампа до сих пор не ведётся

Короткая ссылка
Подготовка встречи лидеров России и США замерла на стадии 20 марта, когда Дональд Трамп предложил Владимиру Путину встретиться. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
В Кремле заявили, что подготовка встречи Путина и Трампа до сих пор не ведётся
  • Reuters

«Подготовка замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться или в Вашингтоне, или в другом месте. Так на этой точке всё и замерло», — цитирует РИА Новости Ушакова.

Ранее стало известно, что Трамп во время разговора по телефону с Путиным 20 марта предложил провести встречу в Вашингтоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных