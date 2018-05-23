В Кремле заявили, что подготовка встречи Путина и Трампа до сих пор не ведётся
Подготовка встречи лидеров России и США замерла на стадии 20 марта, когда Дональд Трамп предложил Владимиру Путину встретиться. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
- Reuters
«Подготовка замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться или в Вашингтоне, или в другом месте. Так на этой точке всё и замерло», — цитирует РИА Новости Ушакова.
Ранее стало известно, что Трамп во время разговора по телефону с Путиным 20 марта предложил провести встречу в Вашингтоне.
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