В Кремле заявили, что подготовка встречи Путина и Трампа до сих пор не ведётся

Подготовка встречи лидеров России и США замерла на стадии 20 марта, когда Дональд Трамп предложил Владимиру Путину встретиться. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Подготовка замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться или в Вашингтоне, или в другом месте. Так на этой точке всё и замерло», — цитирует РИА Новости Ушакова.

Ранее стало известно, что Трамп во время разговора по телефону с Путиным 20 марта предложил провести встречу в Вашингтоне.