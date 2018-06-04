Ушаков заявил, что вопрос подготовки встречи Трампа и Путина висит в воздухе

Помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«Такой подготовки конкретной пока не ведётся...», — приводит ТАСС слова Ушакова.

Он отметил, что вопрос, где и когда провести саммит, висит в воздухе.

Ранее Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточённой внутриполитической борьбы в США.