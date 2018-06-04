Ушаков заявил, что вопрос подготовки встречи Трампа и Путина висит в воздухе
Помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
- Reuters
- © Jorge Silva
«Такой подготовки конкретной пока не ведётся...», — приводит ТАСС слова Ушакова.
Он отметил, что вопрос, где и когда провести саммит, висит в воздухе.
Ранее Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточённой внутриполитической борьбы в США.
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