Ушаков заявил, что вопрос подготовки встречи Трампа и Путина висит в воздухе

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Помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
Ушаков заявил, что вопрос подготовки встречи Трампа и Путина висит в воздухе
  • Reuters
  • © Jorge Silva

«Такой подготовки конкретной пока не ведётся...», — приводит ТАСС слова Ушакова.

Он отметил, что вопрос, где и когда провести саммит, висит в воздухе.

Ранее Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточённой внутриполитической борьбы в США.

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