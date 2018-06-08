Политолог оценил предложение Трампа вернуть Россию в G8
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«В течение некоторого времени наше членство в G8 было оправданно. Сейчас ситуация в мире кардинальным образом изменилась… С наступлением новой эпохи, вектором которой является сдвиг в сторону полицентрического мироустройства, такие форматы для России стали невыгодными. Они будут нас стеснять и лишать возможности пользоваться теми благоприятными преимуществами, которые даёт этот сдвиг», — рассказал эксперт.
Зудин также добавил, что российская тема для американского лидера является «фирменным инструментом», а само предложение следует расценивать как очередной «манёвр».
При этом, по мнению эксперта, для России гораздо эффективнее более широкое сотрудничество.
«Учитывая крепнущие связи и отношения с такими странами, как Китай и Индия, эти союзники уже не просто ситуативные, а серьёзные, долговременные и стратегические. Думаю, данные обстоятельства лежат в основе предпочтения для России более широких форматов», — заключил Зудин.
Ранее Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7, нравится это кому-то или нет.