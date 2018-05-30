Эксперт оценил намерение Сороса провести кампанию за новый референдум по брекситу
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«В своё время Сорос создал свой спекулятивный капитал за счёт того, что играл на курсах валют, на организации искусственных финансовых кризисов», — отметил Манойло.
По его словам, брексит является для Сороса «хорошим полем для спекулятивной игры».
Ранее британская газета The Times сообщила, что американский миллиардер и противник брексита Джордж Сорос заявил, что в скором времени начнётся кампания в пользу второго референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.