Эксперт оценил намерение Сороса провести кампанию за новый референдум по брекситу

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал в беседе с RT намерение американского миллиардера и противника брексита Джорджа Сороса начать с 8 июня кампанию в пользу второго референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

«В своё время Сорос создал свой спекулятивный капитал за счёт того, что играл на курсах валют, на организации искусственных финансовых кризисов», — отметил Манойло.

По его словам, брексит является для Сороса «хорошим полем для спекулятивной игры».

Ранее британская газета The Times сообщила, что американский миллиардер и противник брексита Джордж Сорос заявил, что в скором времени начнётся кампания в пользу второго референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.