Сорос заявил, что Евросоюзу может грозить масштабный финансовый кризис

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Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что Европейскому союзу может угрожать масса проблем, которые могут привести к масштабному финансовому кризису.
Сорос заявил, что Евросоюзу может грозить масштабный финансовый кризис
  • © Shen Hong
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, в частности, выход США из ядерной сделки с Ираном и разрушение трансатлантического союза между ЕС и Соединёнными Штатами «неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и приведут к другим проблемам», например, к обесцениванию валют развивающихся экономик.

«Мы можем столкнуться с ещё одним крупным финансовым кризисом», — сказал он.

Также Сорос указал на то, что в последние годы объединение столкнулось с миграционным кризисом и приходом популистов к власти. Всё это происходит на фоне «территориального распада» ЕС, примером которого служит брексит.

«Тезис о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности — это больше не фигура речи, это суровая реальность», — заключил он.

Выходом из ситуации инвестор видит реализацию Евросоюзом аналога плана Маршалла для Африки, который потребует выделения около €30 млрд в год на поддержку африканских стран. По его мнению, это позволит ослабить миграционное давление на Европу.

Также Сорос предлагает радикально реформировать ЕС вплоть до отмены требования пункта об обязательном присоединении стран-участниц к еврозоне.

Ранее, как передавало ФАН, что в Британии отказались расследовать вмешательство Сороса в политику страны.  

В феврале сообщалось, что Сорос спонсирует кампанию по пересмотру выхода Великобритании из ЕС. 

9 марта бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что манипуляции в медиа на «российскую тему» финансирует в том числе Джордж Сорос.

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