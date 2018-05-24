СМИ: Мэй намерена выступить с предложением о втором переходном периоде после брексита

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить государствам-членам ЕС согласовать проект о втором переходном периоде после выхода страны из Европейского союза. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, данный период может продлиться до 2023 года.

Отмечается, что Лондон в том числе намерен урегулировать вопросы о торговле и таможне, с целью избежать создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией. 

Первый переходный период продлится до 31 декабря 2020 года.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания покинет таможенный союз ЕС после выхода из сообщества.

Переговоры по брекситу должны продлиться до ноября 2018 года. Сам выход из ЕС планируется реализовать в марте 2019 года.

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