СМИ: Сорос намерен начать кампанию в пользу референдума о выходе Великобритании из ЕС

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Американский миллиардер и противник брексита Джордж Сорос заявил, что в скором времени начнётся кампания в пользу второго референдума о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщает The Times.

«По словам Джорджа Сороса, кампания в пользу второго референдума по выходу Великобритании из Европейского союза начнётся в следующие несколько дней», — пишет издание.

По мнению миллиардера, выход страны из ЕС является «процессом, пагубным для обеих сторон».

В феврале сообщалось, что Сорос спонсирует кампанию по пересмотру выхода Великобритании из Евросоюза «Лучшее для Британии». 

Также ФАН передавало, что в Лондон отказался расследовать вмешательство миллиардера в политику страны.  

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