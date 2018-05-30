СМИ: Сорос намерен начать кампанию в пользу референдума о выходе Великобритании из ЕС
«По словам Джорджа Сороса, кампания в пользу второго референдума по выходу Великобритании из Европейского союза начнётся в следующие несколько дней», — пишет издание.
По мнению миллиардера, выход страны из ЕС является «процессом, пагубным для обеих сторон».
В феврале сообщалось, что Сорос спонсирует кампанию по пересмотру выхода Великобритании из Евросоюза «Лучшее для Британии».
Также ФАН передавало, что в Лондон отказался расследовать вмешательство миллиардера в политику страны.