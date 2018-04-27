Журнал Newsweek поместил фото Путина на обложку нового номера

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Американский журнал Newsweek разместил фотографию президента России Владимира Путина на обложке. Об этом сообщается на сайте издания.

«Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделять и властвовать в Европе», — говорится в тексте на обложке номера журнала от 27 апреля.

В марте сообщалось, что Путин попал на обложку еженедельного американского журнала Time.

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