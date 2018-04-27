Журнал Newsweek поместил фото Путина на обложку нового номера
Американский журнал Newsweek разместил фотографию президента России Владимира Путина на обложке. Об этом сообщается на сайте издания.
«Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделять и властвовать в Европе», — говорится в тексте на обложке номера журнала от 27 апреля.
New cover story: Inside Putin’s new Iron Curtain https://t.co/yIxrCAWO3rpic.twitter.com/HQIjaLQyYW— Newsweek (@Newsweek) April 19, 2018
В марте сообщалось, что Путин попал на обложку еженедельного американского журнала Time.
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