Журнал Newsweek поместил фото Путина на обложку нового номера

Американский журнал Newsweek разместил фотографию президента России Владимира Путина на обложке. Об этом сообщается на сайте издания.

«Новый железный занавес? Как Кремль пытается разделять и властвовать в Европе», — говорится в тексте на обложке номера журнала от 27 апреля.

В марте сообщалось, что Путин попал на обложку еженедельного американского журнала Time.