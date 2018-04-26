СМИ: Болтон заявил об обновлении Совета национальной безопасности при Белом доме

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома будет реорганизован и обновлён. Об этом заявил новый помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

.@AmbJohnBolton says National Security Council staff changes are coming, and some employees aren't happy https://t.co/SG1oHYf4yd — Fox News (@FoxNews) 25 апреля 2018 г.

Как сообщает Fox News, Болтон распространил внутриведомственный циркуляр, в котором уведомил сотрудников СНБ, что грядущие кадровые перестановки будут предусматривать совмещение обязанностей руководителей нескольких отделов в руках одного должностного лица.

Ранее Джон Болтон в ходе переговоров с послом России в Соединённых Штатах Анатолием Антоновым отметил, что улучшение отношений двух государств необходимо как Москве, так и Вашингтону.