СМИ: Болтон заявил об обновлении Совета национальной безопасности при Белом доме
.@AmbJohnBolton says National Security Council staff changes are coming, and some employees aren't happy https://t.co/SG1oHYf4yd— Fox News (@FoxNews) 25 апреля 2018 г.
Как сообщает Fox News, Болтон распространил внутриведомственный циркуляр, в котором уведомил сотрудников СНБ, что грядущие кадровые перестановки будут предусматривать совмещение обязанностей руководителей нескольких отделов в руках одного должностного лица.
Ранее Джон Болтон в ходе переговоров с послом России в Соединённых Штатах Анатолием Антоновым отметил, что улучшение отношений двух государств необходимо как Москве, так и Вашингтону.