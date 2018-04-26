СМИ: Болтон заявил об обновлении Совета национальной безопасности при Белом доме

Короткая ссылка
Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома будет реорганизован и обновлён. Об этом заявил новый помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщает Fox News, Болтон распространил внутриведомственный циркуляр, в котором уведомил сотрудников СНБ, что грядущие кадровые перестановки будут предусматривать совмещение обязанностей руководителей нескольких отделов в руках одного должностного лица.

Ранее Джон Болтон в ходе переговоров с послом России в Соединённых Штатах Анатолием Антоновым отметил, что улучшение отношений двух государств необходимо как Москве, так и Вашингтону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных