Эксперт оценил заявление советника Трампа о мерах для улучшения отношений России и США

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Анна Лушникова
Политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак в разговоре с RT прокомментировал слова Джона Болтона, советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, который в ходе переговоров с послом России в Соединённых Штатах Анатолием Антоновым рассказал, какие меры необходимо принять для улучшения отношений двух стран.

«Не стоит обращать особое внимание на слова Болтона. Это не тот человек, который заинтересован в улучшении отношений России и США, если речь не идёт о полном отказе России от своих национальных интересов. Болтон из всех советников Дональда Трампа настроен наиболее непримиримо к Российской Федерации, и, если он что-то оглашает, не стоит думать, что он ратует за хорошие отношения наших государств. Все те моменты, которые он упоминает, — это точки преткновения, где России, по его мнению, лучше всего сдаться и перестать отстаивать свои интересы. Но, естественно, наша страна будет продолжать их отстаивать. А в администрации США будут продолжать заявлять, что России протягивается рука дружбы, но она не хочет её принимать, и этим в Вашингтоне и дальше продолжат мотивировать свою агрессию в отношении нашей страны», — заявил эксперт.

Ранее Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, в ходе переговоров с послом России в Соединённых Штатах Анатолием Антоновым отметил, что улучшение отношений двух государств необходимо как Москве, так и Вашингтону.

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