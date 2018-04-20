Болтон рассказал Антонову, что нужно для улучшения отношений России и США

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Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, в ходе переговоров с послом России в Соединённых Штатах Анатолием Антоновым рассказал, какие меры необходимо предпринять для улучшения отношений двух стран.

«На этой их первой встрече в нынешнем качестве они (Болтон и Антонов. — RT) обсудили состояние отношений между США и Россией», — говорится в сообщении.

При этом, по данным Белого дома, советник американского лидера отметил, что улучшение отношений двух государств необходимо как Москве, так и Вашингтону.

«Но это потребует рассмотрения вопросов касательно нашей обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы (в США. — RT) в 2016 году, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии», — заключили в пресс-службе.

Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к «вмешательству» в американскую президентскую кампанию 2016 года, а также к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея  Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

23 марта Трамп заявил, что решил назначить экс-постпреда США при ООН Джона Болтона на должность советника по нацбезопасности вместо Герберта Макмастера.

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