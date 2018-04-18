Пресс-конференция постпреда России при ОЗХО по итогам заседания по делу Скрипалей
В Гааге состоялось заседание исполнительного совета ОЗХО по поводу инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его итогам прошла пресс-конференция постпреда России в ОЗХО Александра Шульгина. RT вёл прямую трансляцию.
- Представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин
- Reuters
- © Michael Kooren
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