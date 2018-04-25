Мэй: Солсбери вновь безопасен для жителей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что город Солсбери, где произошло отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вновь безопасен для людей.

Об этом сообщает BBC.

«Солсбери безопасен для жителей и гостей города, дополнительные меры предосторожности не нужны», — заявила она во время выступления на заседании парламента.

“What more could be done to expedite the clean-up so that life in south Wiltshire can return to normal as soon as possible” @AWMurrison



“Can I make it absolutely clear, Public Health England has said Salisbury is safe for residents and visitors.” @theresa_may#PMQspic.twitter.com/ucuBxe50XR — BBC Daily Politics and Sunday Politics (@daily_politics) 25 апреля 2018 г.

Ранее стало известно, что британские военные начали операцию по зачистке мест в Солсбери, которые имеют отношение к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.