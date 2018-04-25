Мэй: Солсбери вновь безопасен для жителей

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что город Солсбери, где произошло отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вновь безопасен для людей.
Мэй: Солсбери вновь безопасен для жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает BBC.

«Солсбери безопасен для жителей и гостей города, дополнительные меры предосторожности не нужны», — заявила она во время выступления на заседании парламента.

Ранее стало известно, что британские военные начали операцию по зачистке мест в Солсбери, которые имеют отношение к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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