Британские военные приступили к очистке связанных со Скрипалями мест
Об сообщает Sky News.
По данным телеканала, в операции задействованы три военных грузовика.
В районе торгового центра Maltings военнослужащие уже поставили два металлических контейнера и мини-экскаватор.
Уточняется, что участвующие в очистке специалисты соберут образцы почвы, дёрна и брусчатки для изучения, чтобы в последствии «удалить любые следы нервно-паралитического вещества».
Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что ведомство привлечёт 192 военнослужащих к обеззараживанию территории в британском Солсбери.