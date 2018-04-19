Захарова рассказала, откуда взялось вещество BZ в пробах по делу Скрипаля
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«Руководитель головной лаборатории — Нидерланды — также сообщил, что прекурсор BZ в пробах был обнаружен, но был — внимание! — специально добавлен в пробы экспертами ОЗХО, чтобы дополнительно подтвердить уровень компетенции лаборатории. То есть по делу мирового значения материалы отправляются в лабораторию, чью компетентность нужно подтвердить, добавив, так сказать, для интереса ещё какие-то вещества», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, было отмечено, что это является стандартной практикой.
Захарова добавила, что российская сторона оспорила данный подход.
Ранее глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель находящейся в Великобритании команды специалистов Марк-Майкл Блюм заявил, что вещество BZ не находилось в пробах, полученных из Солсбери в рамках расследования дела Скрипалей. По его словам, наличие химагента связано с процедурными особенностями: он якобы содержался в контрольной выборке, подготовленной лабораторией организации.