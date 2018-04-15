Президент Египта призвал к международному расследованию по химатаке в Сирии
- Абдель Фаттах ас-Сиси
- Reuters
«Египет выступает против использования любых видов запрещённого оружия на сирийской территории. В связи с этим призываем к международному и прозрачному расследованию, используя международно признанные инструменты», — цитирует президента Египта РИА Новости.
По его словам, Египет «с глубоким беспокойством следит за нарастающей военной напряжённостью в Сирии».
Ранее ОАЭ выразили поддержку «военной операции против химоружия» в Сирии.
Кроме того, российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили ситуацию в Сирии после ударов США и их союзников.