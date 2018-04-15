Президент Египта призвал к международному расследованию по химатаке в Сирии

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил за проведение международного расследования информации о предполагаемом применении химического оружия в сирийском городе Дума. Об этом он сказал в своей приветственной речи на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.
Президент Египта призвал к международному расследованию по химатаке в Сирии
  • Абдель Фаттах ас-Сиси
  • Reuters

«Египет выступает против использования любых видов запрещённого оружия на сирийской территории. В связи с этим призываем к международному и прозрачному расследованию, используя международно признанные инструменты», — цитирует президента Египта РИА Новости.

По его словам, Египет «с глубоким беспокойством следит за нарастающей военной напряжённостью в Сирии».

Ранее ОАЭ выразили поддержку «военной операции против химоружия» в Сирии.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили ситуацию в Сирии после ударов США и их союзников.

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