Президент Египта призвал к международному расследованию по химатаке в Сирии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил за проведение международного расследования информации о предполагаемом применении химического оружия в сирийском городе Дума. Об этом он сказал в своей приветственной речи на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

«Египет выступает против использования любых видов запрещённого оружия на сирийской территории. В связи с этим призываем к международному и прозрачному расследованию, используя международно признанные инструменты», — цитирует президента Египта РИА Новости.

По его словам, Египет «с глубоким беспокойством следит за нарастающей военной напряжённостью в Сирии».

Ранее ОАЭ выразили поддержку «военной операции против химоружия» в Сирии.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили ситуацию в Сирии после ударов США и их союзников.