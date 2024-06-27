Депутат Шеню: вступление Украины в ЕС станет тяжёлым ударом для Франции

Вступление Украины в Евросоюз станет тяжёлым ударом для Франции, заявил в интервью каналу LCI депутат Национального собрания от партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню.

По его словам, такой расклад неприемлем для Франции из-за высокой угрозы для сельского хозяйства.

Депутат отметил, что украинские аграрии в таком случае получат большое конкурентное преимущество на рынке ЕС за счёт крайне низких по европейским меркам зарплат.

«... если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему фермерству. То же самое касается и других стран», — подчеркнул Шеню.

Ранее в ЕС анонсировали подписание соглашения о гарантиях безопасности с Украиной.

При этом сообщалось, что Украине нужно внедрить более 20 тысяч евростандартов для вступления в ЕС.