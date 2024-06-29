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Развожаев: в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших после атаки ВСУ

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По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших в результате атаки ВСУ 23 июня сократилось до 23.
Развожаев: в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших после атаки ВСУ
  • Gettyimages.ru

Он сообщил об этом в своём Telegram-канале.

По словам Развожаева, на утро субботы, 29 июня, в больницах Севастополя находятся 23 пострадавших, среди них трое детей. 

Губернатор также напомнил, что на лечение в московские медучреждения направлены 22 человека. 

Столичные врачи оценивают состояние трёх пациентов как стабильно тяжёлое, добавил Развожаев. 

Ранее сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса, найденные после обстрела ВСУ пляжа в Учкуевке в Севастополе.

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