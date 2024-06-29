Развожаев: в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших после атаки ВСУ

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших в результате атаки ВСУ 23 июня сократилось до 23.

Он сообщил об этом в своём Telegram-канале.

По словам Развожаева, на утро субботы, 29 июня, в больницах Севастополя находятся 23 пострадавших, среди них трое детей.

Губернатор также напомнил, что на лечение в московские медучреждения направлены 22 человека.

Столичные врачи оценивают состояние трёх пациентов как стабильно тяжёлое, добавил Развожаев.

Ранее сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса, найденные после обстрела ВСУ пляжа в Учкуевке в Севастополе.