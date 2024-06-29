Синоптик: в середине недели возможны кратковременные дожди ливневого характера

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT предупредил москвичей, что начало июля будет жарким.

«Если всё это характеризовать коротко — жара. Будет очень жарко, то +30...+35 °С, то +25...+30 °С. Такие значения температуры у нас на следующей неделе днём. В разгар дня температура будет повышаться (до максимальных значений. — RT). Ночи тоже будут очень тёплыми — +16...+21 °С, а в центре Москвы — до +22 °С», — рассказал Ильин.

Он добавил, что осадков в столице «особо ждать не стоит».

«Но и без них тоже не обойдётся. Во вторник-среду, возможно, пройдёт размытый высотный фронт, который может усилить неустойчивость в атмосфере. И местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера. После дождей, естественно, посвежеет ненадолго. Но как только дождевое облако уйдёт, температура начнёт расти», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильной жаре в Москве в выходные дни.