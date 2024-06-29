Генсек ООН 3—4 июля посетит Казахстан и примет участие в саммите ШОС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 3—4 июля посетит Казахстан с официальным визитом и примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщила пресс-служба представительства ООН в республике.

Отмечается, что Гутерреш также проведёт встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Генеральный секретарь приглашён на саммит ШОС, который состоится в Астане 4 июля. Он выступит с речью на сессии «ШОС плюс», — приводит заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Астане.