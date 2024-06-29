Генсек ООН 3—4 июля посетит Казахстан и примет участие в саммите ШОС
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Об этом сообщила пресс-служба представительства ООН в республике.
Отмечается, что Гутерреш также проведёт встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Генеральный секретарь приглашён на саммит ШОС, который состоится в Астане 4 июля. Он выступит с речью на сессии «ШОС плюс», — приводит заявление ТАСС.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Астане.