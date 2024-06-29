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Володин: дальнейшее укрепление России зависит от молодёжи

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём молодёжи и отметил, что укрепление страны зависит от молодых людей.
Володин: дальнейшее укрепление России зависит от молодёжи
  • РИА Новости

Поздравление Володина опубликовано на сайте Госдумы. 

«Верьте в себя, ставьте перед собой новые цели и добивайтесь успеха. Дальнейшее укрепление России во многом зависит от вас: от вашей активной гражданской позиции, готовности самосовершенствоваться и развиваться», — сказал политик. 

Володин подчеркнул, что молодёжь — будущее нашей страны, и пожелал молодым людям найти своё призвание и стать достойными гражданами России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о  фестивале «День молодёжи», который пройдёт 29—30 июня в парке «Ходынское поле».

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