Володин: дальнейшее укрепление России зависит от молодёжи

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём молодёжи и отметил, что укрепление страны зависит от молодых людей.

Поздравление Володина опубликовано на сайте Госдумы.

«Верьте в себя, ставьте перед собой новые цели и добивайтесь успеха. Дальнейшее укрепление России во многом зависит от вас: от вашей активной гражданской позиции, готовности самосовершенствоваться и развиваться», — сказал политик.

Володин подчеркнул, что молодёжь — будущее нашей страны, и пожелал молодым людям найти своё призвание и стать достойными гражданами России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о фестивале «День молодёжи», который пройдёт 29—30 июня в парке «Ходынское поле».