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Эрдоган: Турция к лету полностью обеспечит безопасность границы с Ираком

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Турция к лету обеспечит безопасность границы с Ираком, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в городе Батман на юго-востоке страны.
Эрдоган: Турция к лету полностью обеспечит безопасность границы с Ираком
  • РИА Новости

«Присутствию сепаратистской организации (РПК. — RT) на наших землях пришёл конец. К лету этого года мы обеспечим безопасность нашей границы с Ираком», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган заявил, что никто не сможет манипулировать Турцией, используя террористические организации.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения не обсуждает с Россией вывод российских пограничников с армяно-турецкой границы, которую они охраняют по межгосударственному соглашению от 1992 года.

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