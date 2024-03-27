Эрдоган: Турция к лету полностью обеспечит безопасность границы с Ираком
- РИА Новости
«Присутствию сепаратистской организации (РПК. — RT) на наших землях пришёл конец. К лету этого года мы обеспечим безопасность нашей границы с Ираком», — цитирует его ТАСС.
Эрдоган заявил, что никто не сможет манипулировать Турцией, используя террористические организации.
Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения не обсуждает с Россией вывод российских пограничников с армяно-турецкой границы, которую они охраняют по межгосударственному соглашению от 1992 года.